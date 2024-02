Mare Fuori 4, quando andrà in onda il finale su Rai 2? La data degli ultimi 2 episodi

Lo streaming ha giocato un ruolo importantissimo o addirittura fondamentale nell'esplosione del fenomeno Mare Fuori: la serie Rai ha conosciuto numeri importanti soprattutto a partire dal momento del suo passaggio su Netflix, per continuare poi la sua scalata su RaiPlay. I canali tradizionali, però, non vanno certo dimenticati.

Gli episodi finali della quarta stagione della serie con Maria Esposito, come ben sappiamo, hanno già trovato spazio su RaiPlay nelle scorse settimane, registrando numeri clamorosi: mentre già ci si chiede quando uscirà la quinta stagione di Mare Fuori, però, c'è anche chi attende con ansia il passaggio degli episodi finali su Rai 2.

Come ben sappiamo, la seconda parte della quarta stagione dello show ha cominciato a godere del passaggio sulle reti tradizionali a partire dallo scorso 14 febbraio, giorno in cui ha preso il via la messa in onda a cadenza settimanale sulla seconda rete della TV di Stato: continuando di questo passo, insomma, nel giro di poche settimane si arriverà anche da quelle parti alla resa dei conti.

Stando alla tabella di marcia diffusa dalla Rai, il finale della quarta stagione di Mare Fuori dovrebbe infatti essere trasmesso su Rai 2 il prossimo 27 marzo, giorno in cui potremo recuperare (o rivedere) gli ultimi due episodi di questa stagione. E voi, vi siete già portati avanti con il lavoro tramite RaiPlay? Fatecelo sapere nei commenti!