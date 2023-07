Mare Fuori 4, quando esce la prossima stagione della fiction italiana?

Quando si parla di serie tv che hanno conquistato una grandissima fetta di pubblico non ci si ferma mai, e i fan voglio subito sapere quando potranno vedere i prossimi episodi della loro serie preferita. E allora quando potremo vedere la quarta stagione di Mare Fuori?

Difficile stabilirlo adesso con certezza. La terza stagione si è appena conclusa e soprattutto le riprese di Mare Fuori 4 sono cominciate a fine maggio, quindi la serie è nel pieno del suo set alla Darsena della Marina Militare.

Perciò è ancora decisamente presto per avere una data specifica, ma possiamo comunque provare a fare due calcoli per quando potrebbe essere una finestra di tempo indicativa ma plausibile.

Per esempio la seconda stagione di Mare Fuori aveva terminato la sua corsa televisiva a dicembre 2021, con le riprese della terza avvenute durante il 2022, stagione arrivata poi sulla Rai a febbraio 2023.

Potremmo allora immaginare delle tempistiche simili per quanto riguarda la quarta stagione di Mare Fuori, e facendo due calcoli a spanne la vedremmo sicuramente nella prima metà del 2024. Tra l'altro gli stessi produttori sperano in un lancio che ricalchi la stagione precedente, quindi è naturale immaginarsi l'arrivo di questa quarta stagione verso febbraio 2024. Cosa che si aspetta anche la Rai per il suo palinsesto.

Non ci resta quindi che aspettare per quanto riguarda una data ufficiale, ma gli indizi puntano proprio tutti ai primi mesi del 2024 come momento di arrivo per Mare Fuori 4.

E voi siete tra quelli che stanno aspettando trepidanti questa quarta stagione? Che ne pensate della serie? Scriveteci la vostra nei commenti! E sapevate che Maria Esposito non voleva presentarsi al provino di Mare Fuori?