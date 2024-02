Mare Fuori 4, quando escono gli ultimi 6 episodi della nuova stagione?

A circa un anno di distanza è giunto il momento di tornare ad aggirarci tra le mura dell'IPM di Napoli: Mare Fuori è pronto a tornare a far parlare di sé con quest'attesissima quarta stagione che proprio oggi ha fatto il suo esordio su RaiPlay, lasciandoci però con il fiato sospeso in vista degli episodi finali.

Anche stavolta la serie che in questi giorni è anche a teatro con il musical di Mare Fuori è infatti stata distribuita con le modalità che già abbiamo imparato a conoscere in occasione delle scorse stagioni: ad avere la precedenza è stata dunque la piattaforma streaming Rai, nel cui catalogo, come vi anticipavamo, troviamo però solo i primi 6 episodi di questa nuova stagione.

La seconda parte della quarta stagione di Mare Fuori beneficerà invece di una distribuzione più tradizionale: a partire dal prossimo 14 febbraio gli ultimi 6 episodi della serie arriveranno infatti in prima serata su Raidue, per poi finire solo in un secondo momento su RaiPlay. Insomma, per chi vorrà conoscere il finale della storia di Rosa, Carmine e soci non resterà altro da fare che stare incollati alla TV alla vecchia maniera (salvo, ovviamente, volersi accontentare di recuperare tutto online in un secondo momento): e voi, avete già dato uno sguardo a questi primi 6 episodi? Fatecelo sapere nei commenti!