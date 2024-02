Mare Fuori 4, è già record! Mai numeri così alti in così poco tempo su RaiPlay

Che Mare Fuori fosse un fenomeno ormai impossibile da ascrivere ai soli confini di Napoli e dintorni era chiaro già da un po': la serie ambientata all'interno dell'IPM del capoluogo partenopeo non è più una sorpresa in tal senso, ma i primi episodi della sua quarta stagione potrebbero aver spostato ulteriormente l'asticella verso l'alto.

Mentre si attende l'uscita degli ultimi 6 episodi della quarta stagione di Mare Fuori la Rai può infatti sfregarsi le mani dando uno sguardo ai numeri registrati su RaiPlay dagli episodi rilasciati durante la giornata di ieri, capaci di infrangere diversi record nel giro di una manciata di ore.

Alla mezzanotte del 1 febbraio il sito della piattaforma streaming ha infatti rischiato di andare in crash a causa dell'assurdo numero di richieste pervenuto dai fan in attesa spasmodica: un hype che si è tradotto in più di 1 milione di visualizzazioni registrate dai nuovi episodi ad appena 2 ore di distanza dall'uscita su RaiPlay!

Numeri che hanno continuato a crescere, arrivando a superare i 2,5 milioni di visualizzazioni nel giro delle prime 12 ore: si tratta di risultati che, come fa notare il produttore Roberto Sessa, la RaiPlay registra solitamente nell'arco di un paio di settimane! Vedremo, a questo punto, se questi incredibili risultati verranno confermati all'uscita della seconda parte di questa attesissima quarta stagione.