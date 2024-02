Mare Fuori 4, il regista risponde alle critiche: 'A scanso di teste di cavallo nel letto'

Mare Fuori non è mai stata esente da critiche, ma la quarta stagione sta segnando un nuovo record negativo in tal senso: i nuovi episodi della serie ambientata all'interno dell'IPM di Napoli stanno scontentando buona parte dei fan, al punto da far sentire il regista Ivan Silvestrin costretto a prendere la parola in merito.

Nei giorni successivi all'esplosione delle critiche agli attori di Mare Fuori su TikTok e social vari, Silvestrin ha infatti affidato a un post pubblicato su Instagram la sua risposta alle criticità sollevate dagli spettatori e dalla stampa: "A scanso di equivoci, minacce di querele, risarcimenti terapeutici e teste di equino nel letto è utile stendere un elenco di cose che il regista di una serie non fa" ha esordito il regista.

Silvestrin prosegue: "Non decide la sorte dei personaggi. Non decide il livello di suspense tra una puntata e l'altra o tra una stagione e l'altra. Non decide quando le puntate vanno in onda o sulle piattaforme. Non decide chi sono le comparse. Non decide chi fa i provini (a meno che non conosca già un'attrice/attore)". Basterà a far cessare le tante polemiche nate intorno alla serie Rai negli ultimi giorni? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della quarta stagione di Mare Fuori.