Mare Fuori 4, la scena dell'uovo di Edoardo è ispirata ad un evento realmente accaduto

Cosa potrebbero mai avere in comune Mare Fuori ed un famosissimo gastronomo? Nulla, se non fosse per un riferimento presente nella serie a un episodio realmente accaduto ad un acclamato giornalista italiano in una delle sue esperienze all’estero. Ma vediamo di cosa si tratta!

La quarta stagione non smette di far parlare di sé per le sue questioni irrisolte che Mare Fuori 5 dovrà sistemare. Questa volta, però, non vi darà da pensare per i motivi che vi aspettereste: nell’episodio 8 ‘Morire insieme’, Edoardo Conte ottiene un permesso di lavoro presso l’azienda Polidori, il cui proprietario è il padre di Teresa (amante di Conte da cui aspetta un bambino). Pur non accettando la relazione tra il detenuto e la figlia, il signor Polidori prova, di buon grado, a dare una possibilità al ragazzo inserendolo nella sua azienda. Alla vigilia del suo primo giorno di lavoro, Edoardo viene invitato a pranzo dal signor Polidori: entrambi a capotavola vengono serviti da una cameriera che porge il primo piatto chiuso in una cloche. Quando Conte la solleva ne rimane sorpreso notando che si trattava di un solo uovo: “E questo è? Solo un uovo?”, esclama in dialetto napoletano.

Polidori controbatte con una risposta che ha il sapore di una metafora: “Quello è soltanto un uovo fino a quando non ha la fortuna di incontrare un altro ingrediente: questo tartufo, che ha il potere di trasformare il cibo ordinario in un piatto importante, nobile”.

Ma passiamo al riferimento culinario dove la citazione al grande Luigi Veronelli non passa inosservata: la stessa reazione di stupore, infatti, capitò anche al famoso gastronomo italiano. In un viaggio a Londra regalatogli dal padre, si trovò ad alloggiare all’Hotel Savoy e senza nemmeno guardare il menù ordinò il piatto più costoso della casa. Dopo 20 minuti, il direttore in persona (Luigi Carnacina) circondato da una schiera di camerieri, presentò a Veronelli due uova al tegamino. Leggendo l’espressione attonita di Luigi, Carnacina gli rispose che in quel piatto c’era tutta la sapienza e la conoscenza dello chef.

