Mare Fuori 4, lo strano caso della sedia immaginaria: su TikTok esplode l'ironia

Mare Fuori 4 sta replicando, se non addirittura migliorando, gli strepitosi risultati ottenuti dalle scorse stagioni: il successo non rende però la serie recentemente arrivata su RaiPlay immune alle critiche, come dimostra l'ironia che in questi giorni è esplosa sui social in merito a un presunto errore avvenuto in fase di produzione.

Già presa di mira dai fan per il livello di recitazione delle star di Mare Fuori, la serie con Maria Esposito e Raiz è infatti protagonista in queste ore di un piccolo caso mediatico: quello della sedia immaginaria. Di cosa si tratta? Per scoprirlo basta scorrere rapidamente la home di TikTok, che senz'altro non mancherà di proporvi un po' di commenti a una scena che vede protagonista l'attrice Lucrezia Guidone.

Durante la sequenza incriminata vediamo il personaggio di Guidone (l'ispettrice Sofia Durante) impegnata in una discussione con il comandante Massimo Esposito (Carmine Recano): nel bel mezzo della chiacchierata, però, la nostra va a sedersi alla sua scrivania... Dietro la quale, però, notiamo l'apparente (?) assenza di una sedia!

Allucinazione collettiva o effettiva ingenuità dell'attrice, magari intenta a cercare la giusta posizione nell'inquadratura? Vedremo se i diretti interessati avranno qualcosa da dire in merito! Noi, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione della quarta stagione di Mare Fuori.