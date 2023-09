Mare Fuori 4, svelata la trama della nuova stagione: di cosa parlano i prossimi episodi?

È stato comunicato in questi minuti che i primi due episodi della nuova stagione di Mare Fuori saranno presentati in anteprima nel programma della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma e della ventunesima edizione di Alice nella città.

Sul red carpet dell'evento sfileranno i protagonisti di Mare Fuori, la serie dei record coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, con i nomi dei presenti che saranno rivelati più avanti. La Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre 2023 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, se volete incontrare il cast della serie tv assicuratevi di essere presenti.

In occasione dell'annuncio, Rai Fiction ha anche svelato la trama della quarta stagione di Mare Fuori: i protagonisti si trovano metaforicamente a navigare in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’àncora salvifica della famiglia. Sono soli, spinti dalla corrente verso il largo. Ora devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. Al loro fianco non c’è più l’amore incondizionato della famiglia, ma quello degli amici con cui scelgono di navigare. A contrastare questo racconto ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che, nel bene e nel male, vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ma la durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione.

Ricordiamo che Mare Fuori 4 esordirà a febbraio in tv.