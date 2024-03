Mare Fuori 5: Carmine sarà presente nella prossima stagione?L'indizio che fa sognare i fan

Possiamo davvero dare per assodato il destino di Massimiliano Caiazzo, nel ruolo di Carmine di Salvo, in Mare Fuori 5? Alcuni fan hanno scovato qualche indizio che potrebbe ribaltare le teorie fatte finora! Ecco tutto quello che sappiamo.

Gli ultimi frame dell’episodio finale di Mare Fuori 4 sembrano a tutti gli effetti un lungo addio al personaggio che ha fatto la storia della serie. Sembra quasi scontata, quindi, l’assenza di Massimiliano Caiazzo nel prossimo capitolo della serie partenopea. Alcuni fan, però, hanno notato un particolare alquanto sospetto: il nuovo regista della serie, Ludovico Di Martino, che prenderà il posto di Ivan Silvestrini, ha iniziato a seguire alcuni degli attori protagonisti.

Il dettaglio che ha messo in ‘allarme’ i fan è che tra i profili seguiti dell’account di Di Martino appare anche quello di Caiazzo: “Come mai iniziare a seguire un attore con cui non lavorerai?” si domanda qualcuno. Un indizio che può lenire le pene di quella parte di pubblico che non si è ancora arresa all’idea che, molto probabilmente, il personaggio di Carmine sia arrivato alla sua naturale conclusione.

In ogni caso, per i più ottimisti, soltanto Massimiliano e la produzione della serie potranno fornire ulteriori dettagli e una risposta definitiva a questo dubbio. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di una delle produzioni più coinvolgenti degli ultimi anni.

