Mare Fuori 5: Chi potrebbe essere a morire nella prossima stagione?

La quarta stagione della serie partenopea si è appena conclusa lasciando non poche questioni irrisolte che Mare Fuori 5 dovrà risolvere. Tanti addii ed altrettante teorie si stanno susseguendo nel corso di queste settimane, ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

L’ultima puntata del quarto capitolo ha come fulcro il matrimonio tra Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), ma i matrimoni in Mare Fuori hanno spesso un epilogo completamente opposto a quello che ci si potrebbe aspettare. Se volete fare un piccolo passo indietro per contestualizzare, qui trovate la nostra spiegazione del finale di stagione di Mare Fuori 4. Ma cosa potrebbe succedere nel quinto capitolo della serie? Chi potrebbe morire?

Edoardo Conte

Da quello che mostrano gli ultimi istanti dell’ultima puntata, a lasciarci le penne potrebbe essere sicuramente Edoardo Conte: il giovane, avido di potere e ricchezza, è stato colpito alla testa nella tomba dei Ricci mentre era alla ricerca del loro ‘tesoro’. Lo stesso attore, in un post instagram, sembrerebbe aver confermato l’addio a Edoardo Conte in Mare Fuori 5, ma l’uso del condizionale è d’obbligo.

Micciarella e Cucciolo

I due fratelli si sono ritrovati anch’essi all’interno del cimitero, anche se non sono stati visti all’interno della tomba dei Ricci e questo fa sorgere diverse domande: sono stati loro a colpire Edoardo? Hanno assistito solo da lontano all’aggressione? Potrebbero essere in pericolo di vita, visto che erano lì anche loro per i soldi dei Ricci? Tutte risposte che, purtroppo, avremo solo aspettando la quinta stagione.

Donna Wanda

La suocera cattiva per eccellenza è riuscita sì a far saltare il matrimonio tra suo figlio e Rosa Ricci, appartenente ad un clan rivale, ma potrebbe essersi data la zappa sui piedi da sola: abbiamo potuto osservare il totale disprezzo riservatole da Carmine, mentre Rosa ha scoperto che quello che considerava suo fratello (Edoardo) ha ucciso suo padre proprio grazie alla visita di Donna Wanda il giorno prima delle nozze. Per non parlare del fatto che è stata la mandante di quello che doveva essere ‘solo’ un pestaggio di Consuelo, la moglie del comandante, è diventato addirittura una violenza sessuale. Insomma, la sua posizione non è delle migliori e potrebbe decisamente rimetterci le penne per mano della stessa Rosa.

Mimmo

Coinvolto nella violenza su Consuelo, Mimmo è in una posizione scomodissima: pur non avendo partecipato attivamente, e ugualmente colpevole per non aver reagito, viene convinto dal rimorso e dai sensi di colpa a collaborare con la giustizia per incastrare esecutori e mandanti dell’aggressione, ma Wanda Di Salvo non ci sta e inizia a minacciare di morte la famiglia di Mimmo nella speranza che lui ritratti.

Nonostante la miriade di domande, dubbi e perplessità con cui ci ha lasciato questo quarto capitolo, non possiamo far altro che aspettare l’arrivo della prossima stagione di Mare Fuori 5 per poter dare finalmente delle risposte concrete.