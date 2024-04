Mare Fuori 5, chi torna e chi ci saluterà durante la prossima stagione?

L'inizio delle riprese di Mare Fuori 5, sempre più vicino, porterà con sé numerosi cambiamenti, tanto nel cast quanto all'interno del team di autori e regista della popolare serie televisiva targata Rai.

Attenzione, in questo articolo sono presenti spoiler! Chi ha visto la quarta stagione di Mare Fuori non resterà certo sorpreso nel leggere alcuni dei nomi personaggi che sicuramente non vedremo più all'interno del racconto: tanto Don Salvatore quanto Crazy J, Kubra e l'avvocato Alfredo hanno infatti concluso i rispettivi archi narrativi. Gli addi che certamente preoccupano più il pubblico di affezionati sono quelli di Carmine di Salvo, entrato nel programma protezione testimoni e ormai lontano da Rosa Ricci, e Edoardo Conte, la cui fine è quasi certa dopo l'ultimo finale di stagione. Tra l'altro, il recente EP inciso da Matteo Paolillo e dedicato alla figura di Edoardo sembrerebbe confermare la sua uscita definitiva dal cast. In tal caso, anche il personaggio di Teresa potrebbe scomparire dalla serie.

Se il ritorno di Micciarella, Cucciolo e Dobermann è praticamente certo, è comunque impossibile non domandarsi se la presenza di questi personaggi basterà a tenere vivo l'interesse del pubblico. Quest'ultimo potrebbe focalizzarsi soprattutto sul personaggio di Rosa e su un suo eventuale scontro con Carmela. Altrettanto atteso è il ritorno di Donna Wanda Di Salvo e di Mimmo, così come uno sviluppo (specialmente adesso che l'avvocato Alfredo è fuori dai giochi) della storia tra Silvia e Lino.

L'uscita di Mare Fuori 5 è prevista per inizio 2025: la serie sarà diretta da Ludovico Di Martino e scritta da un nuovo team di giovani sceneggiatori, coordinati da Maurizio Careddu (autore della serie televisiva sin dal suo esordio).

