Mare Fuori 5, cosa accadrà a Carmine dopo gli eventi della stagione 4?

Mentre il finale di Mare Fuori 4 andrà presto in onda su Rai 2, molti utenti di RaiPlay sono già al corrente delle numerose incertezze che questa stagione ha portato con sé. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Se è vero che possiamo prevedere il ritorno di molti personaggi in Mare Fuori 5, ci stiamo già preparando all’eventualità di dover dire addio definitivamente ad alcune figure storiche della serie tv: una di queste è proprio Carmine. Carmine Di Salvo è uscito dall’IPM ed è entrato, insieme alla figlia Futura, nel programma protezione testimoni. Dopo il fallimento del proposito di sposarsi con Rosa, il ragazzo è consapevole che la loro tormentata storia d’amore non avrà alcun futuro, almeno finché l’erede del clan dei Ricci non avrà fatto pace con il suo passato. Al termine della quarta stagione, infatti, Rosa individua il vero responsabile dell’omicidio di suo padre Salvatore: assecondare il conseguente sentimento di vendetta è ormai l’unica priorità, anche a costo di rinunciare a seguire Carmine. Ma seguirlo dove?

Carmine ha una nuova identità ed è in procinto di trasferirsi in un luogo noto soltanto a Massimo, comandante dell’IPM. Chi entra nel programma protezione testimoni deve necessariamente lasciarsi il passato alle spalle ed interrompere qualsiasi tipo di rapporto con chi faceva parte della sua vecchia vita. Non tutto, però, è ancora perduto: Carmine potrebbe comunque tornare, magari proprio su esortazione di Massimo. La decisione è in mano al nuovo team di sceneggiatori di Mare Fuori e ovviamente all’attore Massimiliano Caiazzo e alla sua volontà di tornare o meno sul set del popolare show. Come noto, Mare Fuori 5 avrà al timone un nuovo regista: Ludovico Di Martino. In alcune storie condivise recentemente su Instagram, il regista storico della serie, Ivan Silvestrini, ha comunque affermato di non avere avuto idea, al momento delle riprese, di quale sarebbe stato il destino del personaggio di Carmine. Un destino che potrebbe non essere stato ancora scritto e nel quale forse potrebbe esserci ancora spazio per Rosa.