Mare Fuori 5, cosa accadrà a Rosa Ricci nella prossima stagione?

Quasi un anno ci separa dalla quinta stagione di Mare Fuori, eppure è già possibile fare dei pronostici sulla base degli eventi conclusivi della quarta e delle parole degli attori coinvolti. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Molti interrogativi si concentrano sul personaggio di Edoardo Conte, viste anche le ultime dichiarazioni affidate da Matteo Paolillo al suo profilo Instagram. I dubbi, però, non si fermano qui. Il più grande ha a che fare con il futuro della coppia Rosa Ricci – Carmine Di Salvo, anche se probabilmente l’ultimo finale di stagione fornisce già, di per sé, le risposte che stavamo cercando. È quindi possibile fare congetture non soltanto sul futuro di Carmine Di Salvo in Mare Fuori 5, ma anche su quello del personaggio interpretato da Maria Esposito.

Per prima cosa, dovrà essere chiarito un suo eventuale coinvolgimento nell’aggressione ad Edoardo: il ragazzo è stato colpito da una figura misteriosa, e tra i sospettati c’è proprio Rosa Ricci. La questione è comunque collegata alla dolorosa scelta di Rosa di rinunciare al fidanzato per vendicare la morte del padre: è stato proprio Edoardo ad avere ucciso Don Salvatore. Dopo averlo scoperto, Rosa ha scelto tra l’amore e la fedeltà alla famiglia, decidendo di lasciare Carmine all’altare.

Un conflitto interiore risolto in favore del desiderio di vendetta, che potrebbe condurre la ragazza a prendere definitivamente le redini del clan Ricci, essendo peraltro l’unica erede del padre. Anche se tutto lascia pensare che tra i due sia finita per sempre, Carmine potrebbe tornare (forse spinto da Massimo) e ricongiungersi con l’amata, magari distogliendola dai suoi piani criminosi. C’è poi l’incognita di Maria Ricci, la madre di Rosa e Ciro. Rosa ne è ancora ignara ma la donna, che per i figli ha sempre auspicato una vita è ancora viva. Questo personaggio, qualora si ricongiungesse alla figlia, potrebbe avere un ruolo determinante e indurre Rosa a modificare i suoi piani per il futuro.