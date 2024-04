Mare Fuori 5: tutto quello che c'è da sapere sulla prossima stagione

La quarta stagione di Mare Fuori si è conclusa con non pochi colpi di scena, lasciando alcuni filoni narrativi ancora in sospeso. Come anticipato, la quinta stagione della serie partenopea è stata confermata ed è già in lavorazione. Ecco tutto quello che sappiamo: quando potrebbe andare in onda, possibile cast e trama!

Mare Fuori 5 andrà in onda prima su Rai Play e successivamente su Rai 2: un passaggio che si è rivelato vincente in termini di pubblico il quale, infatti, ha confermato l’attenzione rivolta verso la serie. La quinta stagione, quindi, arriverà in chiaro a inizio 2025! Ma chi dobbiamo aspettarci di rivedere?

Con la fine della quarta stagione anche alcuni cicli narrativi si sono chiusi: alcuni personaggi, quindi, non torneranno nei prossimi episodi. Maria Esposito tornerà, quasi sicuramente, a vestire i panni di Rosa Ricci; Massimiliano Caiazzo ha ormai appeso al chiodo i panni di Carmine. Stessa sorte per Crazy J e il personaggio di Kubra è ancora in forse. Molto incerte sono le sorti di Matteo Paolillo che ha interpretato Edoardo Conte. Insomma, il finale di stagione ha lasciato aperti moltissimi scenari, ma anche lo spazio necessario all’ingresso di nuovi personaggi. Su cosa si concentrerà, invece, la trama?

Per quanto riguarda la trama, purtroppo non abbiamo ancora notizie certe su cosa succederà in Mare Fuori 5: la serie, infatti, è ancora in fase di scrittura. A quanto dichiarato dal regista Ivan Silvestrini, però, potrebbe esserci un ritorno al passato: “La quinta stagione potrebbe avere il compito di rilanciare la serie, è presumibile pensare che sarà un po’ come la prima stagione. Un ritorno al racconto più puro della criminalità”.

