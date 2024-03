Mare Fuori 5 esce a inizio 2025! La conferma dello sceneggiatore: tutti i dettagli

La quarta stagione di Mare Fuori è ormai alle spalle, e già a chi segue da anni le vicende dei ragazzi dell'IPM di Napoli è salita la voglia di tornare da quelle parti: ma quanto manca, dunque, all'uscita dei nuovi episodi? Sappiamo già qualcosa di concreto al riguardo? Delle novità importanti, in realtà, sono arrivate proprio in queste ore!

Mentre Mare Fuori 4 continua a macinare visualizzazioni su RaiPlay, a prendere la parola è infatti lo sceneggiatore Maurizio Careddu, che a Fanpage ha confermato ciò che effettivamente tendevamo già a ipotizzare: la nuova stagione della serie farà il suo esordio durante i primi mesi del 2025.

"Sì, resta quella l'impostazione e questa è stata una cosa su cui il produttore ci ha sempre stimolati, investendo affinché non ci fossero buchi tra una stagione e l'altra, anche per fidelizzare il pubblico. Anche la Rai ci ha messo grande impegno e sostegno, mai una censura nonostante i temi forti e d'impatto" ha risposto Careddu alla domanda sull'eventualità che Mare Fuori 5 rispetti le stesse tempistiche d'uscita delle precedenti stagioni.

La tradizione, insomma, dovrebbe essere rispettata, con Mare Fuori 5 in arrivo più o meno a ridosso della settimana del Festival di Sanremo: per non arrivare impreparati, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Mare Fuori 4.

