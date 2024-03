Mare Fuori 5, in quali luoghi di Napoli verrà girata la serie? Cosa sappiamo

Il fenomeno televisivo incentrato sui giovani detenuti del carcere minorile di Napoli prosegue la sua corsa, con la quinta stagione di Mare Fuori in procinto di essere realizzata. Quali saranno le location dei nuovi episodi?

È assai probabile che la maggior parte dei luoghi visti nelle prime quattro stagioni di Mare Fuori torneranno a fare da sfondo alla narrazione dello show targato Rai, a partire dall’Istituto Penale Minorile dove si sono consumati molti dei drammi dei giovani protagonisti. L’IPM di Mare Fuori è ispirato al carcere di Nisida, che si trova altrove rispetto a dove sono state effettuate le riprese: queste si sono infatti svolte presso la Marina Militare di Napoli, il cui quartier generale occupa il Molo San Vincenzo, non troppo distante dal Porto della città.

Il cuore di Mare Fuori è infatti il capoluogo partenopeo, di cui sono stati “fotografati” alcuni dei quartieri e scorci più caratteristici: Forcella e Poggioreale (dove si trova il carcere per adulti), ma anche Bagnoli, Posillipo e la zona periferica del rione Conocal di Ponticelli. La quinta stagione di Mare Fuori potrebbe servirsi nuovamente di flashback, soprattutto in relazione al passato della famiglia Ricci: queste sequenze sono state girate, per il quarto capitolo, a Palazzo Mirelli (Riviera di Chiaia) e in Vico del Fico al Purgatorio. Questo vicolo, in particolare, è uno dei più visitati del centro storico, grazie ad una statua in bronzo di Pulcinella, donata nel 2012 dall’artista Lello Esposito alla città. L’incontro tra Wanda e il Comandante, poi, si è svolto presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario a Portamedina, nei Quartieri Spagnoli. Anche se non sappiamo se verranno utilizzate nuovamente tutte queste ambientazioni o se ne ritroveremo altre, una cosa è certa: Mare Fuori è anche un’occasione preziosa per “esplorare” la magnifica città in cui è ambientato e per riproporsi di visitarla dal vivo almeno una volta, specialmente se non lo abbiamo mai fatto.

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su