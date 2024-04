Mare Fuori 5: Perla Vatiero nel cast? Ecco cosa emerge dalle ultime indiscrezioni!

Dopo la fine della quarta stagione di Mare Fuori, che ha segnato decisamente una svolta dal punto di vista narrativo, i fan hanno sin da subito cominciato a chiedersi quali potrebbero essere i nuovi volti della serie partenopea. Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione che ha spiazzato tutti!

Oltre ai grandi addii, in Mare Fuori 5 molte new entry prenderanno parte al cast: a quanto pare, tra questi spunterebbe anche il nome di uno dei volti più amati del Grande Fratello! Esattamente come successo nelle stagioni precedenti, anche nella quinta stagione la produzione è a lavoro per dare continuità al filone narrativo che ha fatto appassionare milioni di fan. L’unica certezza, per ora, è che le riprese di Mare Fuori 5 inizieranno a maggio.

Tra le indiscrezioni di questi ultimi giorni, però, pare che Perla Vatiero potrebbe entrare a far parte del cast: la vincitrice del Grande Fratello 2024, potrebbe fare il suo ingresso nel mondo della recitazione. Per il momento, però, si tratta solo di indiscrezioni ed è ancora presto per poter capire se l’ex volto di Temptation Island prenderà davvero parte alla quinta stagione di Mare Fuori 5. Quel che è certo è che in molti ricorderanno quando Perla, all’interno della casa più spiata d’Italia, aveva confessato a Massimiliano Varrese il suo sogno di poter recitare proprio all’interno della serie TV. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se questo sogno diventerà realtà.

