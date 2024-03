Mare Fuori 5, i personaggi che sicuramente non rivedremo nella prossima stagione

La quarta stagione di Mare Fuori è stata la chiusura di un ciclo per un po' di personaggi storici: non tutti, insomma, sono certi del ritorno per le prossime stagioni, e anzi per alcuni protagonisti il destino sembrerebbe praticamente già segnato! Ma a chi abbiamo detto con ogni probabilità addio con l'ultimo season finale?

Quasi certa è, in primis, l'uscita di scena di Carmine Di Falco: il marito mancato di Rosa Ricci fa ormai parte del programma di protezione testimoni e il suo futuro sembra essere, fortunatamente per lui, lontano dall'IPM. Al netto di clamorosi ritorni, insomma, la sua storia dovrebbe concludersi qui: magari sarà il personaggio di Maria Esposito a decidersi a raggiungerlo!

Un addio dovrebbe essere stato anche quello di Giulia/Crazy J (a proposito, ecco dove rivedere Clara Soccini al di là di Mare Fuori), che ha ormai superato il limite d'età per il penitenziario minorile: per lei sembrerebbe proprio non esserci più nulla da fare. Al netto di qualche possibile flashback, inoltre, è praticamente certo che non rivedremo più don Salvatore, messo definitivamente fuori gioco da Edoardo!

Proprio il personaggio di Matteo Paolillo rappresenta invece un grande punto interrogativo: il colpo ricevuto sul finale di stagione potrebbe essere fatale, ma è difficile immaginare un'uscita di scena simile per uno come lui. Più probabile che si opti per un addio a stagione 5 in corso, vista anche la voglia di Paolillo di dedicarsi ad altro.

