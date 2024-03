Mare Fuori 5, a che punto sono i lavori sulla prossima stagione?

Con il finale di Mare Fuori 4 presto in arrivo su Rai 2 e la totalità dei nuovi episodi già disponibile su RaiPlay è lecito porsi delle domande sul futuro della serie cult ambientata nell'IPM di Napoli.

Mare Fuori tornerà con una quinta stagione e questo oramai è noto. Visto che per il momento non ci sono aggiornamenti importanti sulla fase di pre-produzione della serie, facciamo il punto della situazione. Che cosa sappiamo? In primo luogo, vedremo all’opera un nuovo regista: non più Ivan Silvestrini, ma Ludovico Di Martino. Classe 1992, Di Martino è noto per aver lavorato a SKAM Italia.

Notevoli cambiamenti ci saranno, poi, sul versante della scrittura: Cristiana Farina, ideatrice della serie e autrice del soggetto delle prime quattro stagioni, cederà il passo a un nuovo team composto da cinque giovani sceneggiatori, coordinati da Maurizio Careddu (che ha lavorato alla serie sin dagli esordi). Dopo il debutto della quarta stagione, il produttore Roberto Sessa aveva parlato di nuovi ingressi all’interno dell’ensemble di interpreti di Mare Fuori: difatti, mentre l’addio di molti personaggi è nel migliore dei casi incerto e nel peggiore già praticamente scritto, nel mese di febbraio sono stati annunciati i casting per nuovi attori e attrici.

L’inizio delle riprese è previsto per giugno 2024 e quindi, basandoci sulle tempistiche passate, è probabile che febbraio 2025 sarà il mese designato per il debutto dei nuovi episodi, prima su RaiPlay e poi su Rai2, esattamente come è accaduto quest’anno. Ricordiamo infine che Mare Fuori è stata rinnovata anche per una sesta stagione.

