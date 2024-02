Mare Fuori 5, quando esce la prossima stagione? Ecco cosa sappiamo

Con la quarta stagione da poco conclusa, possiamo iniziare già a pensare a Mare Fuori 5, che come noto porterà dei grandi cambiamenti a quella che si conferma come una delle produzioni italiane di maggior successo degli ultimi anni.

Non soltanto l’addio di Ivan Silvestrini, storico regista di Mare Fuori, ma anche quello di Cristiana Farina, sceneggiatrice di tutte le stagioni della serie ambientata nell’IPM di Napoli (nonché creatrice dell’intero concept, a fianco di Maurizio Careddu). Già noto il nome del regista che sostituirà Silvestrini: Ludovico Di Martino, che nel suo curriculum vanta titoli come i film La Belva e i Viaggiatori e la serie SKAM Italia, prenderà le redini dello show, forse dandogli un’impostazione visiva e narrativa del tutto nuova. Ma quanto dovremo aspettare per vedere i risultati del suo lavoro?

Come emerso nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta stagione, l’uscita di Mare Fuori 5 è auspicata per Febbraio 2025. La serie sarà composta da un totale di 12 episodi, aprendo la strada alla stagione successiva, la sesta, la cui realizzazione è stata già confermata dal produttore Roberto Sessa di Picomedia. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, lo stesso Roberto Sessa ha dichiarato che lo script di Mare Fuori 5 è già in fase di stesura, con un team di sceneggiatori rinnovato e coordinato dal veterano dello show Maurizio Careddu. Le riprese dovrebbero iniziare in estate. In attesa di ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo della nuova stagione, vi lasciamo alla nostra recensione di Mare Fuori 4.