Mare Fuori 5, quando inizieranno le riprese della nuova stagione?

Tra imprevedibili twist narrativi e clamorose uscite di scena, Mare Fuori 4 ha preparato il terreno per il futuro della serie, che come noto è stata già rinnovata per altre due stagioni. Quando avrà inizio la produzione di Mare Fuori 5?

La risposta ce l’ha fornita Roberto Sessa, produttore della serie, in occasione di un’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno lo scorso febbraio. Le riprese di Mare Fuori 5 inizieranno a giugno 2024, con l’intenzione di avere già un prodotto finito da consegnare alla Rai a gennaio 2025. Ancora una volta assisteremo alle vicissitudini dei detenuti del carcere minorile di Napoli, con una serie di nuovi ingressi all’interno del team creativo. Come già anticipato, se alcuni personaggi storici saranno sicuramente assenti da Mare Fuori 5, il destino di altri rimane incerto.

Questi dubbi verranno fugati soltanto con i nuovi episodi, la cui scrittura sarà affidata ad un nuovo team di giovani sceneggiatori, cinque in tutto, tra cui due ventenni. Altra new entry è Ludovico di Martino, che dirigerà i nuovi episodi in sostituzione al regista storico Ivan Silvestrini. Queste novità potrebbero donare nuova linfa ad una serie che, giunta al suo quarto capitolo, non è stata esente da critiche, pur continuando a riscuotere un grande successo in termini di visualizzazioni. Nel frattempo, gli appassionati della serie non si saranno certo persi i nuovi sviluppi della carriera di alcuni membri del cast, uno su tutti Matteo Paolillo. Poco tempo fa, Paolillo aveva annunciato l’uscita di un EP: dal 15 marzo scorso i suoi fan possono gustarsi anche il nuovo singolo “Nun è Cos” arricchito dal featuring con LDA.

