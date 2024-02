Mare Fuori 5, tutte le questioni irrisolte che la prossima stagione dovrà sistemare

Mare Fuori è stato rinnovato per una quinta stagione, che avrà al timone un nuovo regista e un nuovo team di sceneggiatori. Gli autori della serie ambientata nell’IPM di Napoli dovranno necessariamente chiarire le numerose questioni lasciate in sospeso da Mare Fuori 4. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler

La maggior parte dei punti interrogativi ruotano attorno al destino di Edoardo Conte, colpito da un personaggio ancora ignoto nel finale di stagione di Mare Fuori 4. I potenziali colpevoli sono Rosa, Cucciolo e Micciarella, ma potrebbe essere stata anche Carmela: ci aspettiamo quindi un aumento di pena se il responsabile fosse uno dei primi tre o un nuovo ingresso in carcere qualora ad aver compiuto il gesto fosse stata la quarta. Ma Edoardo Conte è vivo o no? ll destino del personaggio influenzerà inevitabilmente le sorti di Teresa e del bambino che porta in grembo.

Mare Fuori 5 dovrà poi chiarire la vicenda legata al personaggio di Silvia, accusata dell’omicidio dell’avvocato Alfredo D’Angelo, sebbene innocente. Il personaggio di Angelo potrebbe cambiare la posizione della ragazza, aiutandola ad essere finalmente scagionata dall’odiosa accusa.

Che ne sarà, invece, di Carmine Di Salvo? Entrato nel programma di protezione testimoni insieme alla piccola Futura, il ragazzo ha cambiato identità e potrebbe non fare più ritorno. Sempre che Massimo, l’unico a conoscere la località in cui l’ex detenuto è stato trasferito, non lo induca a tornare per qualche motivo legato a Rosa Ricci. In caso contrario, si tratterebbe di uno dei numerosi addii che gli appassionati di Mare Fuori dovrebbero “elaborare”, insieme a quelli - ancora ipotetici - di Edoardo, di Crazy J e forse anche di Kubra.

Se la storia d’amore tra Carmine e Rosa è appesa ad un filo, il futuro del personaggio interpretato da Maria Esposito è in generale tutto da scrivere e non solo in relazione alla vicenda di Edoardo, ma anche all’eventuale presenza del personaggio di Maria Ricci: la madre di Rosa e Ciro è ancora viva e potrebbe avere un ruolo determinante all'interno dell'arco narrativo affidato alla figura di sua figlia.