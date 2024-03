Mare Fuori, i 3 personaggi con l'evoluzione migliore di tutta la serie

Con i suoi alti e bassi, Mare Fuori si è già messa alle spalle ben 4 stagioni nel corso delle quali abbiamo visto i suoi protagonisti fare scelte giuste e sbagliate, cadere e rialzarsi, cambiare e, insomma, in qualche modo evolversi. Ma quali ospiti dell'IPM di Napoli hanno effettivamente goduto del miglior arco evolutivo?

Il primo nome a venirci in mente è sicuramente quello di Carmine: la burrascosa relazione con Rosa ha fatto sì che il nostro mettesse in qualche modo la testa a posto nel nostro tempo, finendo addirittura per accettare di buon grado l'"abbandono" della sua amata il giorno del matrimonio e dell'inizio di una nuova vita grazie al programma di protezione testimoni. Una nuova vita alla quale, appunto, Carmine non rinuncia neanche per la donna che ama.

Anche Pino merita senz'altro una menzione: tra i personaggi più rabbiosi e "pericolosi" della serie, il ragazzo riesce a trovare riscatto in quell'amore per i cani che gli frutta un lavoro in un centro cinofilo. Un percorso di crescita che lo porta infine ad accettare con maturità la fine dell'amore di Kubra: nel momento dell'addio Pino ringrazia la ragazza che ancora ama per tutto ciò che è riuscita a dargli, dimostrandosi finalmente una persona in pace con sé stessa.

Dal finale triste è invece la storia di Pirucchio, che però vanta comunque uno degli archi narrativi più profondi dello show: quando tutto sembra andare per il meglio, con il lavoro nella pizzeria ormai avviato, Gaetano cede al peso del suo passato lasciandosi uccidere in un ultimo regolamento di conti con Mimmo, puntandogli contro una pistola volutamente scarica e mostrandoci l'altro lato della medaglia, quello di chi prende coscienza ma non riesce a trovare pace. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Mare Fuori 4.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su