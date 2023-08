Mare Fuori: le 5 migliori scene della serie Rai finora

Le tre stagioni di Mare Fuori andate in onda finora ci hanno regalato più di un momento memorabile, dalle sequenze drammatiche a quelle dal mood più leggero o addirittura comico: nell'attesa dei nuovi episodi, dunque, cerchiamo di tirare le somme elencando quelle che per noi sono state le scene più incisive della serie Rai.

Partiamo da una delle più importanti anche dal punto di vista della trama: l'uccisione di Ciro Ricci è infatti non solo una delle sequenze di maggior impatto per la sua carica drammatica, ma anche la scintilla che dà il via a buona parte degli eventi che seguiranno, tra cui l'inizio del rapporto tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo.

Proprio questi ultimi sono protagonisti di un'altra scena che vogliamo ricordare, quella del loro primo bacio, momento arrivato dopo una serie di incontri e scontri che non potevano non sottintendere un palese interesse; a proposito di relazioni, è giusto ricordare il primo incontro tra Filippo e Naditza, che sin dal primo sguardo riescono a trasmettere tutta la carica di quel legame che nascerà di lì a poco.

Menzione speciale per tutte le scene che riguardano Edoardo e Teresa, pregne di significato e di speranza: la ragazza è probabilmente la vera unica via di salvezza per il nostro, come dimostra praticamente ogni scena che li vede protagonisti; in chiusura, non possiamo non nominare la sequenza in cui i ragazzi dell'IPM cantano davanti ai loro genitori 'O Mare For, la canzone che fa da sigla alla serie. A proposito di elenchi e classifiche, intanto, qui vi abbiamo riportato quella che per noi è la classifica delle stagioni di Mare Fuori, dalla meno riuscita alla più efficace.