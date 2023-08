Mare Fuori: 5 motivi per cui ha avuto così tanto successo

Raramente abbiamo assistito a un caso come quello di Mare Fuori: la serie ambientata all'interno dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli è riuscita, partendo da una rete generalista nazionale come Rai 2, a conquistare l'Italia intera. Ma cosa si cela dietro un'operazione evidentemente così riuscita?

I motivi dietro il successo di Mare Fuori sono molteplici: sicuramente va citata la volontà di intercettare i gusti della Gen Z, proponendo agli spettatori più giovani degli attori con cui potessero facilmente immedesimarsi e che risultassero funzionali a un'operazione che ha puntato su un coinvolgimento che va ben oltre la durata dell'episodio.

Il secondo motivo è una diretta conseguenza del primo: l'utilizzo dei social è stato probabilmente fondamentale per il successo di Mare Fuori, così come lo è stata la scelta senz'altro furba e già rodata (si veda il caso Skam Italia) di puntare su una canzone capace di piazzarsi in maniera prepotente nella testa degli ascoltatori e di imporsi quindi anche al di fuori del fandom della serie.

A dare una grossa mano sono inoltre stati sicuramente anche i luoghi in cui è ambientata la serie, capaci di generare immediata empatia nel pubblico campano (alcune riprese di Mare Fuori 4 si svolgeranno all'esterno dello stadio Maradona di Napoli, per esempio) e di affascinare chi vive altrove. Last but not least il coinvolgimento di Netflix: la piattaforma ha giocato un ruolo enorme nell'esplosione del fenomeno Mare Fuori, che ora può ovviamente continuare a camminare in autonomia su RaiPlay. Vi trovate d'accordo con quest'analisi? Fatecelo sapere nei commenti!