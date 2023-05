Mare Fuori, Alessandro Siani al lavoro sullo spettacolo teatrale!

Il successo di Mare Fuori non si ferma e si prepara a varcare i confini del piccolo schermo: come già vi avevamo anticipato qualche tempo fa, la serie incentrata sulle vicende dei ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli diventerà a breve uno spettacolo teatrale, e proprio su questo fronte stanno arrivando notizie interessanti.

Dopo le critiche ricevute dal regista Antonio Capuano, Mare Fuori si avvicina infatti sempre più al suo debutto sul palcoscenico, del quale si occuperà qualcuno che a Napoli conoscono piuttosto bene: stiamo parlando di Alessandro Siani, che secondo quanto riportato dal settimanale Chi sarebbe riuscito ad ottenere i diritti per la trasposizione teatrale della serie che negli ultimi mesi ha letteralmente conquistato l'Italia intera.

Lo spettacolo, stando a quanto leggiamo, dovrebbe fare il suo esordio proprio a Napoli il prossimo dicembre durante il periodo natalizio: non sappiamo, però, se si tratterà di quel musical di Mare Fuori di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimane o se le idee del comico partenopeo differiranno da quanto trapelato nei giorni scorsi. Al momento né Siani né persone nell'orbita della produzione hanno commentato la cosa, ma siamo sicuri che non manchi molto prima dell'arrivo di ulteriori dettagli: noi, ovviamente, non mancheremo di tenervi aggiornati.