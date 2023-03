Mare Fuori, Antonio Orefice: 'Secondigliano? Ovunque puoi scegliere da che parte stare'

Mare Fuori ci racconta realtà difficili, proprio come difficili sono (o come tali vengono solitamente raccontate) quelle da cui proviene buona parte dei suoi protagonisti: tra questi troviamo Antonio Orefice, il cui Totò è risultato uno degli elementi più graditi dagli spettatori della serie Rai, in particolare durante questa terza stagione.

Proprio Orefice si è aperto in queste ore durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair, parlando di sé stesso, delle sue origini, dei suoi sogni, dell'effetto che Totò ha avuto sulla sua vita e del suo sentirsi napoletano fino al midollo: l'attore si è in particolare soffermato su Secondigliano, quartiere di Napoli di cui spesso la cronaca tende a far emergere esclusivamente gli aspetti negativi.

"Ovunque vivi puoi scegliere da che parte stare. Dalla mia, di parte, ci sono soltanto bei ricordi. Sono sincero: ho attraversato dei momenti in cui la fiducia in me stesso ha un po’ vacillato, ma è proprio grazie agli abitanti di Secondigliano se non ho rinunciato al mio desiderio più grande. Mi incitavano: 'Antonio, tu ce fai! Antonio, sei nato per questo!'. Una cliente del supermercato, che un tumore si è portata via e terrò sempre nel mio cuore, mi diceva: 'Anto, ti terrei qui per ore e ore, quando mi parli mi si levano i pensieri nella capa'. A Secondigliano, come in altri posti periferici, si sogna forte" sono state le parole di Orefice.

Anche voi fate parte di quegli spettatori che hanno amato il Totò di Antonio Orefice? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.