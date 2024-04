Mare Fuori: aperti i casting, ma si cerca qualcuno in particolare

Mentre continuano i gossip sui protagonisti di Mare Fuori, la produzione della fortunata serie tv Rai, diventa un fenomeno pop in Italia, ha aperto i casting per la nuova stagione ambientata presso l’Istituto Penale Per i Minorenni di Napoli.

In particolare, per la quinta stagione la produzione è alla ricerca di una ragazza dal fisico imponente, alta sopra i 180cm, corpulenta, di età compresa tra i 17 ed i 20 anni. A questa si aggiunge un altro profilo che i registi e produttori di Mare Fuori 5 stanno cercando: due ragazzi del nord Italia con fisici atletici e strutturati con età compresa tra i 17 ed i 20 anni. Per questi due, “non serve avere esperienze di recitazione”, si legge nell’annuncio.

Insomma, con il passare dei giorni sembrano essersi delineati i profili dei nuovi personaggi e protagonisti di Mare Fuori 5. Gli interessati possono mandare una mail con nome, cognome, data di nascita, residenza, contatti, una foto in primo piano ed un video di presentazione in cui si parli di se con un peso massimo di 50 megabyte alla mail castingmarefuorimilano@gmail.com entro giovedì 11 aprile.

