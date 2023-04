Mare Fuori, arrivano le uova di Pasqua della serie! Ma sono prodotti originali?

Mare Fuori è diventata un vero e proprio fenomeno di costume: in giro non è raro imbattersi in fan della serie (perlopiù adolescenti) intenti ad imitare modi di dire e di fare dei personaggi dello show Rai, ma la cosa in queste ore è andata anche oltre, soprattutto per quanto riguarda il tentativo di conquistare il mercato dei prodotti a tema.

Oltre ai video che sottolineano gli errori di Mare Fuori, ad esempio, su TikTok stanno spopolando in queste ore anche quelli nei quali fanno bella mostra di sé le uova di Pasqua dedicate alla serie ambientata nell'istituto ispirato al carcere minorile di Nisida: ma si tratta davvero di prodotti facenti parte di una linea ufficiale?

Come spesso accade in questi casi, le cose non stanno proprio così: le uova di Pasqua che hanno invaso i social in queste ore sono infatti da ritenersi prodotti liberamente ispirati a Mare Fuori, ma non originali. La resa, comunque, è di quelle di sicuro effetto, dal packaging alle sorprese a tema (c'è anche chi ha voluto puntare sull'ironia, realizzando dei santini dei personaggi).

Cosa ne dite? Cercherete di accaparrarvene una o pensate si stia un tantino esagerando? Fatecelo sapere nei commenti! Uova a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.