Mare Fuori, in arrivo il musical e un film spin-off! In Europa già 3 remake in produzione

Il clamoroso successo di Mare Fuori ha ormai da tempo valicato i confini della Campania, imponendosi non soltanto in Italia, ma addirittura nel resto dell'Europa: a confermare ciò ci sono le ultime novità confermate in queste ore dai produttori della serie, che già parlano di remake stranieri e di nuovi progetti in arrivo.

Mentre è già cosa certa l'arrivo di una quarta stagione di Mare Fuori, infatti, Roberto Sessa di Picomedia conferma che la produzione sarebbe al lavoro non solo sui prossimi episodi della serie sui ragazzi dell'IPM di Napoli, ma anche su un musical e su un film spin-off: progetti che confermano la voglia di continuare a puntare sulle storie dei protagonisti che abbiamo seguito nel corso delle tre stagioni finora andate in onda.

C'è anche altro, però, se guardiamo per un attimo al di fuori dei confini nazionali: sempre stando alle parole di Sessa, sono infatti già in arrivo tre remake di Mare Fuori ambientati in Francia, Spagna e Germania, dove a fare le veci di Napoli saranno rispettivamente le città di Marsiglia, Cadice e Amburgo. La serie, inoltre, è già stata venduta in Israele, nei Paesi Scandinavi, in vari Paesi dell'est-Europa e in Australia, e l'impressione è che questo sia solo l'inizio! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.