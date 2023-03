Mare Fuori: Carolina Crescentini dice addio alla serie, non ci sarà nella Stagione 4

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Carolina Crescentini ha confermato il suo addio a Mare Fuori dopo tre stagioni. L'attrice non farà parte del cast della quarta stagione della serie Rai che ha raggiunto una popolarità incredibile in queste ultime settimane e dopo la spinta ricevuta da Netflix per le prime due stagioni della serie.

Un saluto commosso, quello dell'attrice, che nel video vediamo applaudita dall'intero cast. Lei, con il riconoscibile bastone che l'ha accompagnata per tre stagioni. La Crescentini ha "ufficialmente" dato l'addio al personaggio di Paola Vinci, la direttrice dell'istituto penitenziario minorile ispirato al carcere di Nisida. Proprio in queste ore, al termine della messa in onda dell'ultima puntata della terza stagione, l'attrice romana ha condiviso il video girato alla fine dell'ultimo ciak, ringraziando Rai Fiction e tutti i giovanissimi attori coinvolti.

"Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo". Carolina Crescentini esce di scena e non ci sarà nella quarta stagione. Non manca, nel suo post commosso, un omaggio a Napoli, città in cui è ambientata la serie, e con cui l'attrice ha un rapporto speciale: "Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. Grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore". E infine ha concluso: "Ciao Paola, salutami Ancona", in riferimento al destino del suo personaggio nella serie.

Dopo l'incredibile successo ottenuto dalle prime due stagioni sulla Rai, queste sono state quindi diffuse su Netflix aumentando ancora di più la platea di giovani appassionati della serie. La terza stagione di Mare Fuori ha registrato ascolti record sulla Rai, specialmente nella fascia d'età under 35, e adesso sale l'attesa per la quarta stagione. L'arrivo di Mare Fuori 4 dovrebbe avvenire entro un anno, visto che le riprese dovrebbero prendere il prima possibile.