Mare Fuori, Carolina Crescentini: 'Avevamo paura del fatto che fosse partita in sordina'

Nonostante l'addio alla sua Paola Vinci, Carolina Crescentini non nasconde il legame creatosi con Mare Fuori: per quanto ormai completamente presa dai suoi nuovi progetti (tra cui un film con Lillo Petrolo in uscita su Prime Video), l'attrice è dunque tornata a parlare della serie durante un'intervista rilasciata a La Repubblica.

"Storia particolare. Noi l'abbiamo amato dal primo minuto tutti quanti e non avevamo paura del fatto che fosse partito in sordina, perché il nostro compito è raccontare storie a prescindere dal successo. Poi, quando è passato su una piattaforma ed è stato scoperto, è iniziato il tam tam. Sono emozionata per quel che accade, la gente è gentile con me, affettuosa, succedono cose strane, mi abbracciano per strada. E questa storia della petizione per il mio personaggio mi ha commosso fino alle lacrime" sono state le parole di Crescentini sullo show a cui Antonio Capuano ha rivolto qualche critica in questi ultimi giorni.

Infine una chiusura sull'affetto dimostratole dai fan: "Una ragazza, per una serie di cose goffe che ogni tanto mi succedono, ha detto che sono un meme vivente. Tipo a Sanremo, quando mi hanno lasciato sulle scale, non sapevo di essere inquadrata, mi hanno detto di andare, poi di tornare indietro, e sotto Amadeus e i ragazzi di Mare fuori parlavano e il pubblico mi indicava. Mi ha fatto molto ridere". Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Mare Fuori 3.