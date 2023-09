Mare Fuori, nel cast del musical anche Maria Esposito e un vincitore di Amici!

Mentre la momentanea assenza di Mare Fuori dal piccolo schermo non fa che aumentare l'hype in vista del ritorno dei ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, le cose vanno avanti anche sul fronte teatro: il musical tratto dalla popolarissima serie Rai può ormai salutare il suo cast al completo, e anche qui non mancano le sorprese.

Dopo aver intonato Las Divinas insieme a Brenda Asnicar durante il tour della star de Il Mondo di Patty è infatti pronta a riprendere il ruolo di Rosa Ricci Maria Esposito, che tornerà a vestire i panni del suo personaggio in compagnia di altri colleghi dello show come Enrico Tijiani (Dobermann), Antonio Orefice (Totò), Giuseppe Esposito (Micciarella) e Antonio D'Aquino (Milos).

Non solo grandi ritorni, però, ma anche tante new entry decisamente interessanti: nel ruolo di una guardia dell'IPM troveremo ad esempio Andrea Sannino, cantautore molto noto soprattutto in Campania, ma anche Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2022! Dal noto talent condotto da Maria De Filippi arrivano anche Giulia Molino e Cristian Roberto, mentre pare non abbiano superato i provini Michelangelo Vizzini e Carmen Ferreri. Cosa ne dite? Vi sembra un cast convincente? Fatecelo sapere nei commenti! Alcuni attori emergenti, intanto, hanno difeso Mare Fuori dalle accuse di apologia della criminalità minorile.