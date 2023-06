Mare Fuori, casting aperti per il musical teatrale: ecco i profili cercati, fatevi avanti

Il musical teatrale di Mare Fuori è ufficialmente in lavorazione, e oggi la produzione ha aperto i casting per cantanti, attori e ballerini, queste le professionalità richieste per partecipare ai provini della trasposizione teatrale della fortunata serie tv Rai-Picomedia.

Il Musical – Mare Fuori sarà diretto da Alessandro Siani e prodotto da Bestlive, coi casting che avranno luogo a partire dalle ore 10:00 del 19 giugno al Teatro Brancaccio di via Merulana 244, a Roma: le figure che potranno accedere ai provini devono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, la partecipazione al casting è totalmente gratuita e per partecipare sarà necessario prenotarsi tramite mail all’indirizzo castingmusicalmarefuori@gmail.com, scrivendo nell’oggetto CASTING SPETTACOLO MARE FUORI ed inviando il proprio curriculum vitae e due foto, una in primo piano e una a figura intera. Importante sottolineare che non saranno ammessi minori di anni 18.

Siete appassionati di Mare Fuori? Proverete ad ottenere una parte nella versione musical diretta da Alessandro Siani? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono iniziate a fine maggio, con Vincenzo De Luca presente sul set. Rimanete sintonizzati per le prossime novità sul musical e sulla data d'uscita dei prossimi episodi della serie tv.