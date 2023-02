Mare Fuori, chi canta la canzone della sigla della serie Rai?

Mare Fuori è diventata un vero e proprio fenomeno culturale. I social sono intasati di citazione della fiction ambientata in un carcere minorile napoletano e l'interesse è talmente alto che la main song ha addirittura conquistato un disco d'oro grazie alle vendite. Ma chi è l'interprete della sigla?

Dopo il riconoscimento raggiunto con le 50mila copie vendute del brano la curiosità è sicuramente iniziata a crescere intorno a questa canzone che, di giorno in giorno, conquista non solo le piattaforme streaming ma anche i social network. Composta e scritta dal musicista Stefano Lentini la sigla è interpretata da Icaro, nome d'arte di Matteo Paolillo che nella serie interpreta Edoardo. L'attore e cantante ha cantato il brano addirittura sul palco di Sanremo per promuovere la serie.

La trama della serie Rai Mare Fuori racconta, a grandi linee, le vicissitudini e il modo in cui un gruppo di ragazzi "sopravvive" e cresce in un carcere minorile napoletano. Il brano 'O Mar for incarna tutti gli ideali della fiction, soprattutto grazie al lavoro di produzione fatto da Lolloflow e Raiz. Si è davanti ad uno di quei casi in cui si va oltre ciò che si vede sullo schermo rendendo Mare Fuori un fenomeno nazionale paragonabile ad altri prodotti che, negli ultimi decenni, hanno raccontato il mondo della criminalità come Gomorra, Suburra o Romanzo Criminale.

In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo ad un approfondimento dei luoghi in cui è stata girata Mare Fuori.