Mare Fuori, chi morirà nella quarta stagione? Tutte le anticipazioni sui nuovi episodi

Il finale della terza stagione di Mare Fuori ci ha lasciati con il fiato sospeso: il destino di più di un personaggio è incerto in vista della quarta stagione che tornerà a proiettarci all'interno (e, più di una volta, all'esterno) delle mura dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Ma quale saranno le novità nei prossimi episodi?

Mentre trapela già una data per l'inizio delle riprese della quarta stagione di Mare Fuori, alcune voci cominciano infatti a rincorrersi circa i possibili ritorni e addii a cui andremo incontro: con Carolina Crescentini ormai fuori dai giochi e altri forfait abbastanza probabili ma non meglio identificati ("Qualcuno andrà via ma per esigente personali e professionali" spiega la sceneggiatrice Cristiana Farina), pare infatti che si possa star tranquilli almeno su alcuni pezzi da novanta come Rosa ed Edoardo.

I due personaggi interpretati rispettivamente da Maria Esposito e Matteo Paolillo, entrambi a un passo dalla morte al termine della terza stagione, dovrebbero infatti sopravvivere; continuano invece a circolare insistentemente voci (ovviamente non confermate né smentite dalla produzione) sul possibile ritorno del Ciro Ricci interpretato da Giacomo Giorgio, creduto morto ormai da due stagioni: la sua "resurrezione" potrebbe ovviamente influire non poco sul futuro della storia tra Rosa e Carmine. E voi, cosa vi aspettate da questa quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti! La comandante in carica a Nisida, intanto, ha analizzato il rapporto tra i ragazzi di Mare Fuori e il comandante dell'istituto.