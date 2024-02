Mare Fuori, chi è morto nel finale della terza stagione? Il destino di Rosa e Carmine

Il finale della terza stagione di Mare Fuori ci aveva lasciato con il fiato sospeso: chi era il destinatario di quello sparo fuori campo? Rosa ha deciso di sparare a Carmine, a suo padre o addirittura a sé stessa? Gli scenari possibili erano molteplici, ma solo in queste ore le nostre domande hanno finalmente trovato risposta.

Da oggi i nuovi episodi di Mare Fuori sono infatti disponibili su RaiPlay, per cui la cosa non è più un mistero: né Rosa Ricci né Carmine Di Salvo ci hanno rimesso la pelle durante il drammatico finale della scorsa stagione, che ha visto invece il personaggio di Maria Esposito (che recentemente ha raccontato i suoi difficili primi giorni sul set di Mare Fuori 4) attentare alla vita di suo padre.

Non che ci fossero troppi dubbi, in effetti: l'idea che la serie Rai potesse decidere di rinunciare prematuramente a uno dei suoi protagonisti della storia d'amore più seguita dello show era sembrata assurda a buona parte dei fan, e la stessa Maria Esposito aveva in effetti condiviso sui social, qualche tempo fa, una foto con Raiz e un cuore spezzato che lasciava intendere che qualcosa si sarebbe incrinato nel rapporto tra Rosa e suo padre. Il lieto fine, naturalmente, è ancora lontano: per questo le speranze vanno riposte nei prossimi episodi!