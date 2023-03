Mare Fuori 3: il commovente addio a 'O Chiattill di Ivan Silvestrini: 'Ti ritroverò'

È arrivato il finale della terza stagione di Mare Fuori. Tra momenti ricchi di pathos e nuove aggiunte, si aggiungono anche addi piuttosto dolorosi. Ma in questi momenti di chiusura, il regista della serie si assicura di celebrare la fine delle riprese di alcuni dei suoi attori.

Il regista Ivan Silvestrini ha regalato a Nicolas Maupas una dedica a dir poco commovente. Si legge sul post Instagram che potrete trovare in calce: "Quanto mi hai commosso piccolo grande Lord, questo è il tuo ultimo ciak, l’ho ritrovato, e adesso comincia l’attesa per ritrovare te, dove ti ho lasciato od ovunque sarai, ma tanto ti troverò, perché dietro di te lasci una scia di luce che non si può spegnere"

Ma questo non è l'unico post di addio alla serie: l'attrice Valentina Romani, in condivisione con Nicolas Maupas, ha pubblicato un post conclusivo che vede i loro due personaggi, Naditza e Filippo, su una spiaggia lontani dal carcere. Nella descrizione, la Romani scrive: "È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile".

I fan della serie hanno apprezzato fortemente i post e a malincuore salutano due dei personaggi più amati dello show. Mare Fuori sta arrivando alla sua quarta stagione, e già circolano alcune teorie sul futuro dei protagonisti. Cosa pensate che accadrà?