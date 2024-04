Mare Fuori, cosa pensano gli attori protagonisti dei loro personaggi?

Tra i personaggi più rappresentativi di Mare Fuori ci sono senza ombra di dubbio Carmine Di Salvo e Rosa Ricci: l’amore tormentato che lega i due giovani ha, nella quarta stagione della serie, un’evoluzione inaspettata, le cui conseguenze verranno certamente sfruttate in Mare Fuori 5.

Nel corso di un’intervista concessa a Ciak Magazine alla vigilia del debutto di Mare Fuori 4, Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito hanno parlato proprio del loro rapporto con due figure così amate dagli spettatori del popolare show televisivo. “Io mi sento simile a Rosa solo nella sua paura e nella sua fragilità, per il resto niente”, aveva dichiarato l’attrice. “Carmine lo capisco, sì, assolutamente. Siamo cresciuti insieme ed è stato bellissimo scoprire e riscoprire in cosa possiamo essere vicini e in cosa possiamo essere un po’ più distanti”, aveva commentato, invece, Caiazzo. D’altronde, in varie interviste, i due giovani interpreti si sono soffermati più volte sul rapporto tra questi personaggi, sottolineando come entrambi – nel corso di Mare Fuori 4 – avrebbero iniziato a ragionare con la propria testa, di fatto conquistando un’inedita maturità.

La tematica della “maturità conquistata” è stata ribadita anche da un altro attore: a suo tempo, Matteo Paolillo aveva rivelato di essere pronto ad indossare panni diversi, di fatto anticipando una possibile uscita di scena del suo Edoardo. Nella stessa circostanza, Paolillo aveva ammesso a sua volta di essere cresciuto con questo personaggio, condizione che certamente accomuna molti membri del cast di Mare Fuori, tutti giovanissimi e per lo più esordienti al momento del debutto della prima stagione, nel 2020. Parlando con Vanity Fair, infatti, anche Giuseppe Pirozzi aveva espresso gratitudine nei confronti di Micciarella, definendolo “un grande personaggio” e riconoscendo di sognare la realizzazione di un capitolo a parte, interamente dedicato a lui.

