Mare Fuori, dov'è stata girata la serie Rai che ha conquistato l'Italia?

Complice anche la distribuzione delle prime due stagioni su Netflix, Mare Fuori è diventata nel giro di poco tempo un vero e proprio fenomeno: la serie Rai ha conquistato milioni di spettatori anche al di fuori di Napoli, ma è ovviamente proprio la città partenopea a fare da valore aggiunto offrendo allo show scenari davvero suggestivi.

Mare Fuori, come saprete, è ambientata idealmente nel carcere minorile di Nisida (nonostante lo stesso non venga mai nominato esplicitamente): a fare da set per le scene ambientate all'interno dell'istituto è però la Marina Militare di Napoli, ritenuta luogo ideale per ricostruire gli interni del penitenziario.

La serie con Carolina Crescentini vede però la presenza di un bel po' di esterni, in particolare quando i ragazzi svolgono attività al di fuori del carcere: in questo caso a farla da protagonisti sono spesso luoghi come il porto di Napoli o il Maschio Angioino. Da non trascurare, inoltre, sono le località che fanno la loro comparsa durante le numerose scene flashback: tra queste ricordiamo il quartiere Sanità, ma anche l'Orto Botanico, Piazza Mazzini e il Centro Direzionale, nonché il centro storico di Napoli, la Galleria Umberto e la stazione della metropolitana di via Toledo.

Avete riconosciuto i luoghi presenti nella serie o pensate di visitarli? Diteci la vostra nei commenti! Nel caso in cui voleste avvicinarvi per la prima volta alle storie dei ragazzi di Nisida, intanto, qui trovate il nostro riassunto della trama di Mare Fuori.