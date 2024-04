Mare Fuori: due attori della serie sono fratelli! Ecco di chi si tratta

Ivan Silvestrini ci sta regalando tantissime curiosità sulla serie partenopea: questa volta la sua dichiarazione ha rivelato un particolare decisamente interessante. A quanto pare, due attori che hanno fatto parte di Mare Fuori sono fratelli! Ecco di chi si tratta.

Più volte il regista di Mare Fuori ha evidenziato la grande stima e riconoscenza che prova nei confronti dei suoi attori. La quarta stagione ha, per l’ennesima volta, conquistato il cuore del pubblico grazie a protagonisti che sono, ormai, diventati di famiglia. Ed è proprio sulla parola famiglia che si concentra l’ultimo colpo di scena lanciato da Silvestrini: nella box domande lasciata a disposizione dal regista nelle sue storie Instagram, per poter rispondere alle curiosità del suo pubblico, egli ha rivelato dettagli relativi agli ultimi episodi di Mare Fuori 4.

La nuova detenuta Alina (Yeva Sai) ha lottato duramente per potersi riavvicinare al suo fratellino, Demyan. Quest’ultimo nella vita è il fratello di Artem (Pino), che interpreta uno dei personaggi più amati della serie. I due non hanno girato nessuna scena insieme in quanto il loro filone narrativo andava in due direzioni diverse. Ma ci sarà occasione di vederli nella stessa scena? Pino al momento è ancora all’IPM, mentre Demyan è tornato alla normalità con la sua famiglia adottiva: è improbabile, quindi, pensare ad ulteriori scene in cui rivedremo il fratello minore di Artem.

