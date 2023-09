Mare Fuori, il durissimo attacco del giudice dei minori: 'Mitizza i criminali'

La questione è antica come il mondo (anzi, come la TV o forse come il cinema stesso) e di certo non è esplosa con Mare Fuori: al momento, però, è proprio la serie Rai, in virtù della sua popolarità, ad essere obbiettivo degli attacchi di chi crede che una certa serialità televisiva possa risultare esempio negativo per i giovani.

Dopo le dure parole di alcuni esponenti della polizia penitenziaria su Mare Fuori, ecco quindi intervenire nel dibattito il presidente del tribunale dei minori di Trento, Giuseppe Spadaro, che non ha usato mezzi termini nel condannare senza giri di parole la serie che narra le vicende dei ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli.

"Mitizzano i criminali nella fase della vita in cui fate delle scelte. Fase in cui, lo sappiamo perché lo abbiamo fatto tutti, si è portati a trasgredire" è stata l'invettiva di Spadaro che ha coinvolto, come spesso accade quando si riapre la questione, anche Gomorra. Il giudice ha poi chiesto ai ragazzi presenti alla premiazione del premio Dodò Gabriele a Crotone: "Io mi domando perché voi siete attratti da quei modelli anziché da Rosario Livatino" (riferimento al giudice ucciso dalla mafia nel 1990, ndr). L'ennesimo capitolo di uno scontro tra le parti che non sembra voler arrivare a una risoluzione, come dimostrano anche le recenti parole di alcuni giovani attori a difesa di Mare Fuori.