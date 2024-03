Mare Fuori, in quali film e serie ha recitato Artem Tkachuk?

Tra i volti più riconoscibili e amati di Mare Fuori, Artem Tkachuk ha trovato nella serie Rai il trampolino di lancio ideale per una carriera ancora giovanissima e che sembra già promettere grandi soddisfazioni. Chi si è mai chiesto, però, dove abbiamo già potuto vedere il giovanissimo attore prima dello show ambientato nell'IPM di Napoli?

Inserito nella nostra top 3 dei personaggi di Mare Fuori dal miglior arco evolutivo, quello di Pino non è stato il primo ruolo interpretato dall'attore nato 24 anni fa in Ucraina e vissuto ad Afragola, in provincia di Napoli: il nostro vanta infatti già un'esperienza in un prodotto simile per toni e ambientazione.

Artem Tkachuk è infatti apparso nel 2019 ne La Paranza dei Bambini, il film di Claudio Giovannesi ispirato all'omonimo romanzo di Roberto Saviano: in quel caso l'abbiamo visto prestare il suo volto a Tyson, membro della baby-gang messa su dal protagonista Nicola con l'ingenuo intento di imporsi nel Rione Sanità.

Prima di allora, comunque, Tkachuk era già stato oggetto delle attenzioni degli addetti al casting di Gomorra, che l'avevano notato in un bar di Afragola: il giovane Artem non prese poi parte alla serie, ma come sappiamo la grande occasione si è poi presentata solo pochi anni dopo. Lavori da attore a parte, vi ricordiamo che Artem Tkachuk figura al momento tra i partecipanti della nuova edizione di Pechino Express.

