Mare Fuori, in quali film e serie ha recitato Clara Soccini?

Sin dalla sua prima apparizione nella serie, Crazy J è diventata uno dei volti di punta di Mare Fuori: merito, ovviamente, anche e soprattutto dell'interpretazione di Clara Soccini, capace sin dalle prime battute di risultare convincente nei panni del suo personaggio. Ma dove abbiamo già visto l'attrice?

La risposta, in questo caso, è piuttosto semplice: da nessuna parte! Per l'attrice e cantante classe 1999 quella all'interno dell'IPM di Napoli è stata infatti la prima esperienza recitativa e, per ora, anche l'unica: al momento, infatti, non abbiamo ancora notizia di eventuali progetti in cui sia coinvolta Soccini per il prossimo futuro dopo la quarta stagione dello show.

L'interprete di Crazy J sembra in effetti intenzionata a puntare soprattutto sulla sua carriera nel campo della musica: fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la sua Diamanti Grezzi, l'artista ha appena pubblicato il suo primo album (intitolato, appunto, Primo) a coronamento di un percorso iniziato già nel 2021 con il singolo Freak e proseguito grazie al boom di Origami all'Alba (ascoltata proprio nella terza stagione di Mare Fuori), fino a pezzi come Un Milione di Notti e Boulevard. Vedremo, a questo punto, se ci sarà modo di rivedere Clara Soccini sul piccolo o grande schermo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della quarta stagione di Mare Fuori.

