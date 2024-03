Mare Fuori, in quali film e serie ha recitato Ludovica Coscione?

Ludovica Coscione si è distinta sin dai primi tempi come uno dei volti più riconoscibili di Mare Fuori, ovviamente anche grazie al fatto di esser stata protagonista di una delle storie d'amore più tormentate e seguire dello show: ma cosa sappiamo di lei? Quali sono state le sue esperienze prima della serie ambientata a Napoli?

Classe 1999, Ludovica Coscione aveva effettivamente già un po' di esperienza sul piccolo schermo al momento dell'esordio in Mare Fuori: il suo debutto risale infatti al 2016, quando l'abbiamo vista nei panni di Mia in Non Dirlo al Mio Capo, fiction di Rai 1 nella quale ha recitato al fianco di Vanessa Incontrada.

Sempre nel 2016 Coscione è poi apparsa in Che Dio ci Aiuti, longeva serie con Elena Sofia Ricci nella quale la giovane attrice dava volto ad Agata, personaggio dal passato difficile; nel 2019 è stata invece la volta de Il Paradiso delle Signore, nella quale la sua Marina Fiore tentava di tenere insieme vita lavorativa e vita sentimentale nonostante l'incompatibilità delle due situazioni.

Nel 2021, quindi, la svolta definitiva con Mare Fuori e la turbolenta storia d'amore tra la sua Teresa e l'Edoardo di Matteo Paolillo: vedremo, ovviamente, quali saranno i suoi futuri progetti. Nell'attesa, comunque, qui vi lasciamo tutte le nostre anticipazioni sul futuro di Mare Fuori.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su