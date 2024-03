Mare Fuori, in quali film e serie ha recitato Maria Esposito? Dove rivedere Rosa Ricci

A Maria Esposito Mare Fuori ha dato tantissimo, ma è innegabile che la serie stessa debba il suo successo anche e soprattutto all'interpretazione della giovanissima attrice partenopea, capace sin dai primi istanti di caratterizzare in maniera decisamente efficace la sua Rosa Ricci. Ma quali altri ruoli ha in curriculum la star della serie Rai?

Esposito, protagonista di una delle scelte più sofferte del finale di Mare Fuori 4, era in effetti una quasi esordiente all'epoca della prima stagione dello show ambientato all'interno dell'IPM di Napoli: prima di vestire i panni di Rosa Ricci, infatti, l'attrice aveva preso parte soltanto per un piccolo ruolo al film di Vincenzo Salemme Una Festa Esagerata (era il 2018 e la futura star aveva appena 14 anni).

Mare Fuori, insomma, è stata (è ancora?) una serie decisamente totalizzante, ma al tempo stesso un trampolino di lancio eccezionale: è facile, in effetti, immaginare che una volta dato l'addio a Rosa Ricci (siamo proprio sicuri che la figlia di don Salvatore tornerà in Mare Fuori 5?) non ci vorrà molto prima di rivedere Maria Esposito in ruoli diversi da quello che l'ha lanciata (già in questi giorni, non a caso, l'abbiamo vista nel video di I p' me, tu p' te, la canzone sanremese di Geolier). E voi, cosa ne dite? Pensate che si tratti di un fuoco di paglia o dell'inizio di una carriera luminosa? Fatecelo sapere nei commenti!