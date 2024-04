Mare Fuori: in quali film e serie ha recitato Massimiliano Caiazzo, l'attore di Carmine?

Tra i personaggi di Mare Fuori sviluppati in maniera più interessante c’è Carmine Di Salvo: si tratta del ruolo che ha permesso a Massimiliano Caiazzo di farsi conoscere al grande pubblico, raggiungendo il tanto meritato successo dopo anni di gavetta.

Nato nel 1996 a Vico Equense, Caiazzo si avvicina alla recitazione durante gli anni del liceo, quando inizia a frequentare la scuola di cinema Méliès a Napoli. Dopo il diploma, il trasferimento a Roma, dove si iscrive all’università e contemporaneamente persegue il sogno di diventare attore. Il debutto arriva nel 2016, con un piccolo ruolo nella fiction televisiva Furore, andata in onda su Canale 5. Tra il 2018 e il 2019, Caiazzo è impegnato in un paio di altri ruoli minori, sempre per il piccolo schermo, nelle serie Love Dilemma e Desesperados.

Poco dopo arriverà il grande exploit, con l’ingresso nel cast di Mare Fuori, di cui il giovane attore fa parte sin dall’esordio della serie nel 2020. Un ruolo, quello nella popolare serie Rai, per cui nel 2023 l’attore ha ricevuto il premio come miglior attore under 30 ai Ciak D’Oro delle serie tv. Precisiamo che attualmente il futuro di Carmine di Salvo in Mare Fuori è ancora incerto, anche se non è da escludere a priori che Caiazzo potrebbe tornare ancora a vestire i panni del personaggio che lo ha reso celebre.

Nel 2022, Caiazzo recita in due ruoli: il film Piano Piano di Nicola Prosatore, che segna anche l’esordio dell’interprete sul grande schermo, e il lungometraggio per la Rai Filomena Marturano, diretto da Francesco Amato e tratto dall’omonima commedia di Eduardo Di Filippo. Lo stesso anno, Caiazzo ha partecipato insieme a Serena Rossi alle riprese di Uonderbois, serie tv incentrata sulle leggende popolari napoletane e destinata al pubblico di Disney+, e alla produzione internazionale Me, You. Il film diretto da Billie August, di cui non si conosce ancora la data di uscita, è adattamento del romanzo “Tu, Mio” di Erri De Luca e avrà come protagonisti James Franco e Tom Hollander.

Berserk La Serie Tv (3 Bd) è uno dei più venduti oggi su