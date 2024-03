Mare Fuori, in quali film e serie ha recitato Matteo Paolillo?

Matteo Paolillo ha prestato il volto ad uno dei personaggi più controversi di Mare Fuori, Edoardo Conte. Ma qual’è la sua storia e quali altri ruoli ha interpretato la star italiana?

La quarta stagione della serie partenopea che ah consacrato Matteo Paolillo al mondo della recitazione è giunta al termine portandosi dietro molte questioni irrisolte che Mare Fuori 5 dovrà risolvere. Oltre alla serie, però, l’attore ha preso parte a diversi progetti. Eccone alcuni.

L’attore, nato a Salerno nel 1995, si è avvicinato al mondo della recitazione fin da tenera età: a soli 13 anni, infatti, ha iniziato a recitare sotto la guida del maestro Gaetano Stella, fondatore del Teatro delle Arti di Salerno. All’età di 18 anni, poi, si è trasferito a Roma dove ha proseguito la sua formazione presso il Conservatorio Sperimentale di Gianni Diotajuti e, in un secondo momento, al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ha conseguito il diploma nel 2019.

L’esordio in TV, però, risale al 2016, anno in cui Paolillo ha recitato in Don Matteo. Ma l’anno della svolta arriva nel 2020: l’interprete ha affiancato Elena Sofia Ricci nella fiction "Vivi e Lascia Vivere" e nello stesso anno ha recitato in "Famosa" e "Il Pesce Toro". Insomma, una carriera decisamente in ascesa, anche se molto probabilmente non rivedremo l’attore nel quinto capitolo della serie ambientata a Napoli: Matteo Paolillo ha confermato l’addio ad Edoardo in Mare Fuori.

