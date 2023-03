Mare Fuori, Francesco Panarella: 'Io omosessuale? Non rispondo perché non è rilevante'

Cucciolo ha rappresentato una delle new entry più apprezzate di questa terza stagione di Mare Fuori: il personaggio di Francesco Panarella ha colpito tutti prima con il racconto del suo drammatico passato (il suo ragazzo è stato ucciso) e poi con la storia d'amore con Milos. Un background che ha dato il via al nascere di vari pettegolezzi.

Mentre le canzoni di Mare Fuori continuano a dominare le classifiche, infatti, non sono pochi i fan a parlare insistentemente della presunta omosessualità di Francesco Panarella: voci che l'attore stesso ha voluto commentare in queste ore, rifiutandosi categoricamente di fornire ulteriori informazioni circa il suo orientamento sessuale.

"Dopo avermi visto interpretare Cucciolo, mi è stato chiesto varie volte quale fosse il mio orientamento sessuale. Non ho mai risposto ma non perché non abbia le idee chiare. Il motivo è un altro: appartengo a una generazione che sta facendo i salti mortali per far sì che non ci siano più paletti o convenzioni sociali per cui deve necessariamente piacere A o B. Ci stiamo tutti quanti sforzando e stiamo facendo veramente il massimo per far sì che si sia tutti uguali. Non è rilevante quindi cosa mi piace e cosa no. La storia d'amore tra Cucciolo e Milos non è una storia d'amore omosessuale: è una storia d'amore, punto e basta" sono state le parole dell'attore.

Parole che dovrebbero bastare a mettere la parola fine a qualunque tipo di chiacchiera al riguardo: l'unica cosa che conta, in fondo, è che la storia di Cucciolo continui ad emozionare i tanti fan di Mare Fuori.