Mare Fuori, Gianni Morandi canticchia la canzone della sigla nel video su Instagram!

Famoso per la sua vitalità e intraprendenza e per la capacità di comunicare anche con i giovani e i mezzi social, Gianni Morandi ha mandato in visibilio i fan della serie tv di Rai Fiction, Mare Fuori, che da mesi ormai sta ottenendo un successo straordinario, e non solo tra i giovani, con una sigla appassionante e coinvolgente.

In un video pubblicato sul suo account di Instagram, Gianni Morandi canticchia la sigla di Mare Fuori con il cellulare in mano mentre cammina in un prato.

Nel post Morandi ha taggato Stefano Lentini, compositore della sigla, insieme a Raiz e Matteo Paolillo, che canta il brano e nella serie interpreta Edoardo Conte, detenuto nel carcere minorile fittizio della serie, ispirato a quello reale di Nisida.



Non è la prima volta che Gianni Morandi e Mare Fuori si incrociano. A febbraio il cantante aveva accolto insieme ad Amadeus il cast della serie sul palco dell'Ariston nel corso del Festival di Sanremo, capitanato da Carolina Crescentini. Gianni Morandi è stato co-conduttore della kermesse canora sanremese.



Crescentini è stata una delle prime a commentare il video di Morandi con tante emoji a forma di cuori per ringraziare il cantante.



